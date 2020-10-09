Gaziosmanpaşa'da 1739 konutluk kentsel dönüşüm projesinin 2. etabının temeli atıldı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde 1739 konutluk kentsel dönüşüm projesinin 2. etabının temeli atıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 1739 Konutluk Kentsel Dönüşüm Projesinin, 926 konut, 926 araç kapasiteli otopark ve 468 ağacın yer alacağı yeşil alanları bünyesinde barındıran 2. etabının temel atma töreni gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, törendeki konuşmasında, İstanbul için kentsel dönüşümün artık seçenek değil, acil bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'da dünyanın en büyük deprem riskini azaltma projesinin 2006'da hayata geçirildiğini anımsatan Yerlikaya, Valilik koordinasyonunda "İSMEP" adı verilen proje kapsamında bugüne kadar 1999'dan önce yapılmış 78 kurum ve kuruluş, 38 yurt, 115 sağlık ve 1153 okul binasını depreme karşı güvenli hale getirdiklerini anlattı.

Gaziosmanpaşa'nın 491 bin 562 kişilik nüfusuyla İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olduğunu aktaran Yerlikaya, ilçenin yüz ölçümünün yüzde 37'sine karşılık gelen 432 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Yerlikaya, Valilik olarak da ilçede 1999 öncesi yapılmış okul binalarından 12'sini, 9 milyon 232 bin lira harcayarak güçlendirdiklerini, 16 okulu da 128 milyon lira harcamayla yıkarak yeniden yaptıklarını, yıkılan 43 bin metrekare yerine 110 bin metrekare inşaat alanını yeniden yaparak, derslik sayısını 391'den 626'ya çıkardıklarını kaydetti.

Valiliğin ilçede 139 milyon liranın üzerinde yatırım yaptığını dile getiren Yerlikaya, "Gaziosmanpaşa'da 1999 öncesi yapılmış 6 okulumuzun yeniden yapım projelerini de bu süreçte hazırladık. 2023 yılına kadar bu okullar için yaklaşık 150 milyon liralık bütçe ayırdık. İnşallah onları da yeniden yapacağız." diye konuştu.

Vali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığınca yapımına başlanan Gaziosmanpaşa Hükümet Konağı'nın çok yakında hizmete açılacağı, inşa bedeli 20 milyon olan Küçükköy Polis Merkezi Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasının da gelecek yıl hizmete sunulacağını belirtti.

Dayanıklı, güvenli binalarda gelecek nesillere, doğal yaşam alanları, temiz çevresi, sosyal, kültürel ve ekonomik değerleriyle hayat kalitesi yüksek bir dünya şehri bırakmayı gaye edindiklerini ifade eden Yerlikaya, "Kentsel dönüşüm çok zorlu bir süreç. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Bedeli ne olursa olsun, önce insan.' ilkesiyle kentsel dönüşüm seferberliğinde de inşallah hedefe ulaşacağız." şeklinde konuştu.

- "TOKİ, 17 yılda İstanbul'a yaklaşık 60 milyarlık yatırım yaptı"

Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut da bugüne kadar Türkiye'de başlatılan büyük kentsel dönüşüm projeleri ile yaklaşık 160 bin konut inşa edildiğini, halen kentsel dönüşüm kapsamında 110 proje yürütüldüğünü ve her yıl 30 bin kentsel dönüşüm konutunun inşa edilmesini sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Sosyal konut kapsamında TOKİ'nin bir milyon konut hedefine yaklaştığına dikkati çeken Bulut, üretilen bu sosyal konutların deprem zarar riskini önemli ölçüde azaltmaya katkı sağlayacağını vurguladı.

İstanbul'un afet riskini dikkate alarak gerek sosyal konut, gerekse kentsel dönüşüm açısından en fazla önem verip yatırım yaptıkları il olduğunu belirten Bulut, şunları kaydetti.

"17 yıl içinde İstanbul'a 167 bin konut, 2 bin 200 yatak kapasiteli 7 hastane, 71 okul, kamu ve üniversite binaları, stadyum ve cami gibi çok sayıda hizmet ve sosyal donatı binaları inşa edilerek, gelişmesine ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanmıştır. İl genelinde halen 13 bin 738 konut, 431 iş yeri, 4 millet bahçesi, Atatürk Kültür Merkezi, hastane, üniversite binaları ve okul gibi yaklaşık 15 milyar TL'lik çok sayıda projemiz devam etmektedir. 50 bin konut kapsamında 6 bin 239 konut, 100 bin konut kapsamında da 10 bin konutun inşaatı sürmektedir. TOKİ tarafından iştirakleri ile birlikte 17 yıl içinde İstanbul'a yaklaşık 60 milyarlık yatırım yapılmıştır."

Bulut, dün Esenler'de, bugün de Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm kapsamında 3 bin 356 konutun daha temelinin atıldığını aktardı.

İstanbul'un önemli bir ilçesi olan Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm projelerinin geliştirilmesi için büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren Bulut, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm projelerine ilişkin bilgi verdi.