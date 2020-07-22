Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları

2020 YKS sınavına girip de üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyenlerin beklediği YKS 2020 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Üniversite sınav sonuçlarını açıklanmasıyla birlikte YKS 2020 tercihleri de yapılmaya başlanılacak. Üniversite eğitimini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde tamamlamak isteyen adayları için Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralaması. İşte Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 4 yıllık bölümler taban puanları.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi tanıtımı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin, ilk kuruluşunda 01.11.1992 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Ziraat Fakültesi’ni bünyesine katarak Fen-Edebiyat Fakültesi, Niksar Meslek Yüksekokulu, Tokat Meslek Yüksekokulu, Zile Meslek Yüksekokulu, Erbaa Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden oluşmuştur.

2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi itibariyle öğrenci sayımız 32.456' dir. Önlisansta 113, lisansta 115, yüksek lisansta 70 ve doktorada 29 programda eğitim öğretim devam etmektedir. Akademik personel sayımız 1306, idari personel sayımız 1721' dir. Üniversitemizde akademik yıl, iki yarıyıldan oluşmakta ve Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarımızın tamamında yaz okulu uygulaması bulunmaktadır.

Üniversite kuruluş sırasına göre Ziraat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi , Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi vardır. Üniversitemizde lisansüstü eğitim için Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü mevcuttur. Yabancı Diller Yüksekokulu, Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği,ve Otelcilik Yüksekokulu, Devlet Konservatuarı, Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Almus Meslek Yüksekokulu, Artova Meslek Yüksekokulu, Erbaa Meslek Yüksekokulu, Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Pazar Meslek Yüksekokulu, Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Reşadiye Meslek Yüksekokulu, Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Turhal Meslek Yüksekokulu, Zile Meslek Yüksekokulu, Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında eğitim ve öğretime devam edilmektedir.

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