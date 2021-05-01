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Ekonomi Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru alıyor
Ekonomi

Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru alıyor

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanla duyurulan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 13:03:00 -
Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda Adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne (Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi - Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 20 Gaziosmanpaşa / İSTANBUL) 31.05.2021 - 04.06.2021  tarihleri  arasında  saat  16.00’a  kadar  (mesai  günlerinde  saat  10.00  - 16.00  arasında) şahsen   başvuruda   bulunabilecek   olup;   Gaziosmanpaşa   Belediye   Başkanlığı   Sağlık   İşleri Müdürlüğü personelince aynı yerde yapılacak boy ve kilo ölçümü sonrası, geçerli şartlara sahip adaylar yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte müracaatlarını tamamlayabileceklerdir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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