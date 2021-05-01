Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda Adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne (Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi - Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 20 Gaziosmanpaşa / İSTANBUL) 31.05.2021 - 04.06.2021 tarihleri arasında saat 16.00’a kadar (mesai günlerinde saat 10.00 - 16.00 arasında) şahsen başvuruda bulunabilecek olup; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü personelince aynı yerde yapılacak boy ve kilo ölçümü sonrası, geçerli şartlara sahip adaylar yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte müracaatlarını tamamlayabileceklerdir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

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