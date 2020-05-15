Gaziemirli sporcular afişlerde

Gaziemir Belediyesi, ulusal ve uluslararası turnuvalarda derece alan belediye sporcularının fotoğraflarının ve “Gaziemir Gençliği Ata’sının İzinde” sloganının yer aldığı afişlerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor.

Gaziemir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladığı kutlama afişlerinde sporcularına yer verdi. Belediye, 21 branşta düzenlediği spor kurslarında eğitim gören ve Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği formasıyla katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuvalarda derece kazanan sporcularının fotoğraflarının yer aldığı afişleri ilçedeki ilan panolarına astı. “Gaziemir Gençliği Atası’nın İzinde” sloganının yer aldığı kutlama görsellerinde belediye sporcularının yanı sıra Gaziemirli milli jimnastikçi Nazlı Savranbaşı’nın da fotoğrafı bulunuyor. Almanya’da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Nazlı Savranbaşı, sergilediği başarılı performansla 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanmıştı. Savranbaşı, olimpiyatlara gitmeye hak kazanan en genç Türk kadın sporcu unvanının da sahibi.

Taekwondonun yıldızları

Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü başta olmak üzere, birçok ulusal ve uluslararası şampiyonada derece kazanan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Taekwondo Antrenörü Volkan Yalçınkaya, öğrencileriyle birlikte kutlama afişlerinde yer alıyor. 7. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda şampiyon olan milli sporcu Volkan Yalçınkaya, Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda ay yıldızlı formayla ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştı. 7. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda mücadele veren ve poomse kategorisi senkron yarışmasında 3’lü senkron takımı olarak Türkiye üçüncüsü olan Ufuk Berk Bayraktar, Dağhan Berberler ve Bedir Omma da kutlama görsellerinde gururla yerlerini aldı.

Gaziemir’in amazonları

Turkcell Atletizm Süper Ligi’nde İzmir’i temsil eden tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, yıl boyunca elde ettikleri başarılarla 19 Mayıs kutlama afişlerinde yer almaya hak kazandı. Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nda 1500 ve 800 metrede Türkiye şampiyonluğu kazandıktan sonra Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda Balkan üçüncüsü olan Rahime Tekin’in fotoğrafı da afişlerde kullanıldı.

Türkiye şampiyonu boccia takımı

Paralimpik Boccia Türkiye Şampiyonası’nda BC1 ve BC2 kategorilerinde Türkiye şampiyonu olan Gaziemir Belediyesi Boccia Takımı sporcuları başarılarıyla 19 Mayıs kutlama görsellerinde yer aldı. Mücadele verdiği U18 Basketbol Erkekler Alt Yapı Ligi’ni ikincilikle tamamlayarak U18 Basketbol Erkekler Üst Ligi’ne yükselen Gaziemir Belediyesi Basketbol Takımı’na da afişlerde yer verildi.

"Sporcularımız başarılarıyla gururumuz oldu"

“Ben, sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yoldan yürüyerek spor alanında önemli çalışmalara imza attıklarını ve düzenledikleri spor kurslarında şampiyon sporcular yetiştirdiklerini belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, şunları söyledi: “21 branşta, uzman antrenörler eşliğinde düzenlediğimiz spor kurslarımızda sporla tanışan çocuklar, eğitmenlerin yönlendirmesiyle yeteneklerine en uygun dalda kendini geliştiriyor. Profesyonel spor hocalarından ilgi duydukları spor dalında temelden başlayarak eğitim alan, sportif becerilerini geliştiren çocuklar ve gençler, sporda birçok başarıya imza atıyor. Antrenörlerimizin keşfettiği yetenekli sporcularımız, Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği formasıyla katıldıkları turnuvalarda ulusal ve uluslararası dereceler kazanıyor. Elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartan sporcularımıza, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladığımız kutlama afişlerinde yer verdik. Bu şekilde hem onları başarılarından dolayı kutlamayı hem de bu başarıların gençlerimize örnek olmasını amaçladık. Ne mutlu ki, Gaziemir’in gençliği Ata’sının izinde.”