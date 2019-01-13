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Gaziantep'ten Cerablus'a atanmıştı! Acı haber geldi

Fırat Kalkanı operasyonu ile terör örgütlerinden temizlenen Cerablus’tan sorumlu Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller Cerablus’ta kaldığı odada ölü bulundu.

13 Ocak 2019 Pazar 00:13
Gaziantep'ten Cerablus'a atanmıştı! Acı haber geldi

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Ahmet Turgay İmamgiller’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek. Sabah saatlerinde cenazesi Cerablus’tan alınarak Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet hastanesine getirilen Vali Yardımcısı İmamgiller’in cenazesi burada yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

Vali Yardımcısı İmamgiller kimdir?

Sivas ili Şarkışla ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Şarkışla ilçesinde yaptı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında Artvin Kaymakam adayı olarak Mülki İdari Amirliği mesleğine girdi.Trabzon Şalpazarı, Tunceli-Ovacık, Malatya-Arapgir, Rize-Fındıklı ilçesinde Kaymakamlıkları, Tokat, Kahramanmaraş, Karaman, Kilis Vali Yardımcılıkları görevinde bulundu. Ağustos 2017 yılı Kararnamesi ile Gaziantep Vali Yardımcılığı görevine atandı. Vali Yardımcısı İmamgiller evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 23:44
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