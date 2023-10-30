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Aktüel Gaziantep'ten Adana'ya Filistin'e destek konvoyu düzenlendi
Aktüel

Gaziantep'ten Adana'ya Filistin'e destek konvoyu düzenlendi

Yeniakit Publisher
2023-10-30 15:21:00 -
Gaziantep'ten Adana'ya Filistin'e destek konvoyu düzenlendi

Gaziantep'te sivil toplum kuruluşlarınca Filistin'e destek amacıyla oluşturulan konvoy, Adana'ya ulaştı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki için Gaziantep'te başlayan konvoy, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığının bulunduğu Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'ndeki kavşakta durduruldu.Polis  ekipleri, araçlarından inip İncirlik Üssü'nün önüne yürümek isteyen grubun geçişine izin vermedi.

Attıkları sloganlarla Filistin'e destek veren katılımcılar, İsrail ve ABD'ye tepki gösterdi.

Grup adına konuşan Mehmet Akbaş, Gazze'nin her Müslüman'ın davası olduğunu söyleyerek, "Filistin halkı bizim kardeşimizdir." dedi.

Katılımcılar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua ettikten sonra bölgeden ayrıldı.


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