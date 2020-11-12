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Aktüel Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı

Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 5'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:02:42 -
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 8 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 35 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 86 gram uyuşturucu, 131 uyuşturucu hap, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 97 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 5'i tutuklandı, üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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