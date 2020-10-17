  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'teki silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Gaziantep'teki silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 17:45:44 -
Gaziantep'teki silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Sanayi Mahallesi'nde Metin Köseoğlu'nun (46) av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili 6 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, 6 zanlıyı adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Metin Köseoğlu, 15 Ekim'de Sanayi Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İp gibi dizilmişlerdi! Karedeki askerler 2 saniye sonra havaya uçuyor
Gündem

İp gibi dizilmişlerdi! Karedeki askerler 2 saniye sonra havaya uçuyor

Düzenlediği kalleş saldırılarla sivilleri katleden Ermenistan ordusu, Azerbaycan tarafından SİHA'lar ile şiddetli şekilde vuruluyor. Azerbay..
Nejat İşler'in skandalı patlak verdi
Gündem

Nejat İşler'in skandalı patlak verdi

Oyuncu Nejat İşler hakkında 15 Temmuz'da yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma açıldı.
Herkes paylaşıyor! 'Bütün mesele aslında bu'
Gündem

Herkes paylaşıyor! 'Bütün mesele aslında bu'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'a verilen dünya medyası desteğinin resmedildiği karikatür s..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay