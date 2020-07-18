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Aktüel

Gaziantep'teki PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı daha tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 zanlıdan 9'u daha tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 10:57:00 -
Gaziantep'teki PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı daha tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 zanlıdan 9'u daha tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, 14 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü ev hapsi olmak şartıyla 7'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 14 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltı alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın, CHP'nin 2 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9'u tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Zanlılardan 2'si ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

 

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