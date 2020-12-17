Gaziantep'teki öğretmenlerden salgınla mücadelede bilinçlendirme seferberliği

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarıyla dikkati çeken ve alınan tedbirlerle vakaların düştüğü Gaziantep'te, öğretmenler, yürüttükleri çalışmalarla salgınla mücadelede önemli rol üstleniyor.

Kentteki Kovid-19 salgınının yayılımının engellenmesi ve vaka artışlarının düşürülmesi amacıyla başta Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok kurum ve kuruluş ortak çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenler de kentteki salgınla mücadelede yer alarak, mart ayından itibaren önemli çalışmalara imza attı.

Vatandaşa ulaşılması açısından büyük önem taşıyan öğretmenler, İl Müdürü Yasin Tepe'nin öncülüğünde video konferans yöntemiyle öğrenciler ve velilileriyle bir araya gelerek, salgın açısından eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.

Yaptıkları görüşmelerle velilerin vasıtasıyla çok sayıda vatandaşa ulaşan öğretmenler, büyük bir hassasiyetle görevlerini yürütüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, AA muhabirine, salgının başlangıcından itibaren veli ve öğrencilere Kovid-19'a karşı bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Belirli zaman ve aralıklarla bu faaliyetlerin yapıldığını ifade eden Tepe, "Salgın hem dünyada hem Türkiye'de hem de ilimizde artış eğilimindedir. Bu salgınla mücadele etmenin önemli boyutunun eğitimle olacağını düşünüyoruz." dedi.

Eğitimin önemli aktörü öğretmenlerle veli ve vatandaşların çoğunluğuna ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren Tepe, şunları kaydetti:

"Kentte 32 bin öğretmenimiz ve 600 bin civarında velimiz var. Bu sayıları göz önüne aldığımızda 600 bin de öğrenci demek ve 1 milyon 200 bin civarında vatandaşa erişilmiş oluyor. Diğer aile fertlerini de düşünürseniz, salgın eğitimleri ve toplantılarıyla daha çok kişiye ulaşıyoruz. Şehrimizde biz diğer kurumlarla beraber yapılan çalışmalarla salgının kökten bitirilmesi için çalışıyoruz."

Veli ve öğretmenlerin iş birliğinde salgınla mücadelede önemli sonuçlar alınabileceğine değinen Tepe, "Velilerimiz lütfen bize yardımcı olun ki uzaktan eğitimden yüz yüze eğitime geçelim. Bizler eğitimi inşallah çok daha verimli şekilde çocuklarımıza verelim." ifadelerini kullandı.



