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Yerel Gaziantep'te yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Yerel

Gaziantep'te yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-09-28 11:54:00 -
Gaziantep'te yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 16 bin 810 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 16 bin 810 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 ayrı adrese gümrük kaçağı sigara operasyonu düzenledi. Operasyon sırasında 10 ayrı adresteki arama neticesinde 16 bin 810 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. (İLKHA)

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