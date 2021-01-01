Gaziantep'te yılbaşı gecesi havaya ateş eden 9 şüpheli yakalandı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yılbaşı gecesi havaya ateş ettiği belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamayı göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesinde kent genelinde asayiş uygulamasını sıklaştırdı.
Yapılan denetimlerde, havaya silahla ateş ettiği gerekçesiyle 9 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üst aramasında ve adreslerinde ruhsatsız 12 tabanca, 3 tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.