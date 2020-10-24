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Aktüel Gaziantep'te "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesi çocukları sevindiriyor
Aktüel

Gaziantep'te "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesi çocukları sevindiriyor

Proje kapsamında 9 yetim ve öksüz çocuğa çocuk odası takımı ve bilgisayar verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:40:27 -
Gaziantep'te "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesi çocukları sevindiriyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde yürütülen,"Yetim Gülerse Dünya Güler" projesi kapsamında 9 yetim ve öksüz çocuğa çocuk odası takımı ve bilgisayar hediye edildi.

Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünün yürüttüğü ve Nisan 2020'de başlatılan projeyle ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ikamet eden 9 yetim ve öksüz çocuğa çocuk odası takımı kuruldu, bilgisayar hediye edildi.

Böylelikle proje kapsamında1 44 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğun hayalleri gerçekleştirildi.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar 50 çocuğa yaptırdıkları her odada parke döşeme, boya ve tadilat çalışmalarını tamamlandıklarını belirterek, "Tam takım çocuk odası takımı ve bilgisayar ile birlikte ortalama 12 bin lira maliyeti olan çocuk odalarına yaklaşık 600 bin lira harcadığımız projemiz ile yetim ve öksüz çocuklarımızın yüzünü güldürmeyi başardık. İlçemizdeki tüm yetim ve öksüz çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirene kadar projemizi devam ettireceğiz. Yetim ve öksüzlerimiz bizim en hassas yanımız. Araban Kaymakamlığı olarak onların her isteklerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Proje kapsamında çocuk odası ve bilgisayar hediye edilen çocuklar, Kaymakam Mutlu'ya teşekkür etti.

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