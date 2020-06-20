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Aktüel

Gaziantep’te yarım saat öncesi ve sonrası

Türkiye genelinde Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için uygulanan ve saat 9.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 16:35:39 -
Gaziantep’te yarım saat öncesi ve sonrası

Türkiye genelinde Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için uygulanan ve saat 9.00 ile 15.00 arasında süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.


Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile boşalan cadde ve sokaklar saatler 15.30’u gösterdiğinde yeniden dolup taştı. Sadece yarım saatte evlerinden çıkıp cadde ve sokakları dolduran Gazianteplilerin bu hızı ise korona virüs yayılımını geçti.


Gaziantep’te yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan ve insan yoğunluğu ile pandemi sürecinde adından çokça söz ettiren Gaziler Caddesinde bazı esnaflar kısıtlama sonrası dükkanlarını açmazken birçok iş yeri ise kısıtlamanın kalkmasıyla kepenklerini yeniden açtı.

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