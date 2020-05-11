  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te yakalanan üç hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 11:01:40 -
Gaziantep'te yakalanan üç hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te inşaattan ve okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Onat Kutlar Mahallesi'ndeki iki inşaattan ve bir okuldan çeşitli malzemeler ve kablo çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği 4 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bulunan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı