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Aktüel

Gaziantep'te yakalanan 7 düzensiz göçmen karantinaya alındı

2020-04-26 23:16:14 -
Gaziantep'te yakalanan 7 düzensiz göçmen karantinaya alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda bir gruba rastladı.

Yapılan kimlik kontrolünde yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdikleri tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede bir evde 14 gün süreyle karantinaya alındı.





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