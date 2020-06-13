  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 14:33:06 -
Gaziantep'te uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vatan Mahallesi'nde R.C'nin uyuşturucu sattığı bilgisini alan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

R.C, 3 kişiye uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Zanlının üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Bu arada, uyuşturucu satın alan 3 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı