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Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 11:59:06 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonda, 26 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticareti" suçlamasıyla yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 44 gram uyuşturucu madde, 35 kök Hint keneviri, 2 gram kenevir tohumu, 3 uyuşturucu hap, 6 ruhsatsız silah ve bunlara ait 75 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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