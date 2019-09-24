Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu Gaziantep’teki uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 450 gram esrar ve 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda yol kontrolü yapan polis, bir yolcu otobüsü ve otomobilde narkotik köpeği desteğiyle yaptıkları aramalarda, 8 kilo 450 gram esrar ve 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda 3 kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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