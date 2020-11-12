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Aktüel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı
Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 18:00:00 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 8 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilde belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda "uyuşturucu bulundurma ve kullanma" iddiasıyla 35 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 86 gram uyuşturucu, 131 uyuşturucu, hassas tartı, 3 ruhsatsız silah, 97 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar paraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27 şüphelinin soruşturma işlemleri devam ediyor.

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