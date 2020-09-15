Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, "uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, çatıya gizlenmiş bir miktar uyuşturucu, bir uzun namlulu silah ve bu silaha ait 2 şarjör ile 43 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.







