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Aktüel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

- Operasyonda bir miktar uyuşturucu ile uzun namlulu silah ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:13:34 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, "uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, çatıya gizlenmiş bir miktar uyuşturucu, bir uzun namlulu silah ve bu silaha ait 2 şarjör ile 43 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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