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Yerel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Yerel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 15:11:00 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında bazı kişilerin uyuşturucu sattığını tespit etti.

Ekipler, Şahinbey ilçesinde belirlediği adreslere düzenlediği operasyonda 131 kilogram esrar ile ruhsatsız iki tabanca, bir av tüfeği, bir çalıntı otomobil ile uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen 63 bin lira ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri devam ediyor.

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