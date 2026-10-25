Gaziantep'te uygun fiyatlı et satışı başlıyor!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında vatandaşların temel gıda ürünlerine ekonomik koşullarda erişimini kolaylaştıracak yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Et satış noktaları projesiyle vatandaşlara uygun fiyatlı ve güvenilir et sunulması hedefleniyor.

MODERN ET İŞLEME TESİSİ TAMAMLANDI

Proje kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikası ve Aşevi bünyesinde kurulan modern et işleme tesisinin hazırlıkları tamamlandı.

Teknolojik altyapısı ve tam otomasyon sistemiyle donatılan tesiste, kesilmiş gövde halinde getirilen etler hijyenik ve güvenli üretim standartlarına uygun şekilde işlenerek satışa hazır hale getirilecek.

Tesiste hazırlanan etler, belirlenen satış noktaları aracılığıyla doğrudan vatandaşlarla buluşturulacak.

İLK SATIŞ NOKTALARI ÇINARLI VE DÜZTEPE’DE

Vatandaşların uygun fiyatlı ete erişimini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan ilk iki satış noktası için de hazırlıklar son aşamaya geldi.

Çınarlı Haydi Sofraya noktası ile Düztepe Çamlık Parkı’nda kurulacak satış noktalarının yapımında sona gelindi. Her iki noktanın da önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte vatandaşlar, modern tesislerde işlenen et ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşabilecek.

ŞAHİN: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN SOSYAL PROJELERİNDEN BİRİSİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, daha önce üretim tesisinde yaptığı incelemeler sırasında projenin sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında hayata geçirildiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal projelerinden birisi. Et satış noktaların kurulacağı, hepsinin bu alanda işleneceği, modern üretim araçlarının kullanıldığı bir mekan olarak hazırlık yaptık.”