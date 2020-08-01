  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te tüberküloz çıkan kurbanın eti imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-01 13:25:14 -
Gaziantep'te tüberküloz çıkan kurbanın eti imha edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tüberküloz hastalığı çıkan kurbanlık bir büyükbaş hayvanın eti imha edildi.

Elbistanhöyüğü Mahallesinde Adem Eroğlu ile 5 arkadaşı tarafından üç ay önce alınan büyükbaş hayvan, kesildikten sonra kaburgayı ve akciğeri sarmış kabarcıklar fark edildi.

Durumun bildirilmesiyle Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemede, hayvanda tüberküloz hastalığı olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili rapor tutan ekipler, etler, sakatatlar ve derinin imha edilmesi için İslahiye Belediyesi ekiplerini çağırdı. Ekipler, usulüne uygun olarak hayvanı iş makinesi yardımıyla toprağa gömerek, üzerine kireç döktü.

Eroğlu, veterinerin kurban etinin yenmeyeceğini söylediğini belirterek, "6 hisseli kurbanı 14 bin liraya almıştık. Kesince hastalığı belli oldu, yoksa hayvan sağlıklı görünüyordu, dış görünüşü güzeldi. Kesimde böyle değişik şeyler çıktı. Kurban alırken mutlaka veterinere detaylı kontrol ettirmeden almamak gerekiyor." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı