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Aktüel Gaziantep'te traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Aktüel

Gaziantep'te traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 17:24:32 -
Gaziantep'te traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İslahiye - Hassa kara yolu Esenler Mahallesi mevkisinde Gülşah D. (35) yönetimindeki 31 SD 664 plakalı otomobil ile Ali Ö. (21) yönetimindeki 27 AET 757 plakalı traktör çarpıştı. Kazanın etkisiyle traktör ikiye bölündü.

Kazada yaralanan sürücüler ile traktördeki yolcu Ali Ö. (17) 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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