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Gündem Gaziantep’te ‘trafik magandaları’ndan 2 şüpheli gözaltına alındı
Gündem

Gaziantep’te ‘trafik magandaları’ndan 2 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep’te trafiği tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınarak para cezası verilen 2 sürücünün araçları da trafikten men edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 22:31:00 -
Gaziantep’te ‘trafik magandaları’ndan 2 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi civarında “tarihi İpekyolu” olarak bilinen D400 Karayolunda bir kamyonet ile hafif ticari aracın sürücülerinin ve kamyonetten sarkan şahsın trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi ile ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

Çalışma kapsamında şahısların tespit edildiği belirtilen açıklamada, “Şehitkamil ilçemiz ipekyolu adliye kavşağı istikametinden şehirgösteren kavşağı istikametine doğru trafik güvenliğini tehlikeye atmak suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanan sürücüler ile bu araçlardan birinden diğer araca seyir halinde iken sarkan şahıs Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucu tespit edilmiş, araç sürücüleri ve araçtan sarkan şahısla ilgili TCK’nın 179’uncu maddesi gereğince ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten’ adli işlem başlatılmıştır.” denildi.

Ayrıca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin araç sürücülerine  “tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak”, “kamunun rahat ve huzurunu bozacak şeklide araç kullanmak” ve “emniyet kemerini takmamak” maddelerinden idari trafik para cezası işlemi uyguladığı ve araçların trafikten men edildiği bildirildi.

 

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