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Aktüel Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 19:21:55 -
Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobil çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emin Korkmaz idaresindeki 06 BC 8696 plaka otomobil, Nizip-Birecik kara yolunda seyir halindeyken karşı yönden gelen Abdulkadir Dikilitaş yönetimindeki 27 YP 084 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralı sürücüler ve araçlardan birindeki Mustafa Pürçek Nizip Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Pürçek, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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