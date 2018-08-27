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Gaziantep'te tostçu ve dürümcü iki arkadaşın kavgası ölümle bitti

Tostçu ve dürümcü iki arkadaşın kavgası ölümle bitti. Dürümcü Murat Bodur, arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:18
Gaziantep'te tostçu ve dürümcü iki arkadaşın kavgası ölümle bitti

Gaziantep'te bulunan iş yerinde dürüm satan Murat Bodur, Cuma A.'ya ait tost satılan dükkana giderek arkadaşı ile sohbet etmeye başladı. Aralarında çıkan tartışma sonucu iki arkadaş birbirine girdi. Kavgada bıçakla ağır yaralanan Murat Bodur, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan dürümcü Murat Bodur, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Murat Bodur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:18
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