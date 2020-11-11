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Aktüel Gaziantep'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Aktüel

Gaziantep'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-11 22:22:59 -
Gaziantep'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kadir Kanmaz idaresindeki 27 ABV 003 plakalı otomobil, Gaziantep-Adana karayolunun 30. kilometresinde, Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Yamaçoba Mahallesi yakınlarında Hakan Demir yönetimindeki 27 AFF 09 plakalı tırla çarpıştı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü Kanmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kanmaz'ın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan kazayı görüp yardım için gelen bir grup genç, Kadir Kanmaz'ın arkadaşları olduğunu fark edince, gözyaşı döktü.


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