  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te sulama kanalına düşen çocuk öldü
Aktüel

Gaziantep'te sulama kanalına düşen çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:54:36 -
Gaziantep'te sulama kanalına düşen çocuk öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde Suriye uyruklu Ayhan Muhammed (4), anne ve babasının çalıştığı tarlada ikiz kardeşiyle oynarken sulama kanalına düştü.

Kardeşinin haber vermesi üzerine yakınları tarafından sudan çıkarılan Muhammed, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Muhammed, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan ordusuna katılan Fransız'dan dünyanın konuştuğu itiraf
Dünya

Ermenistan ordusuna katılan Fransız'dan dünyanın konuştuğu itiraf

Karabağ'a giderek Ermenistan ordusuna katılan Fransa vatandaşı Artur Oganisyan, Erivan hükümetinin insanları aldattığını ve binlerce askerin..
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme
Siyaset

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında 'Katar emirinin karşısında eğildi' yalan açıklamasıyla ilgi..
Azerbaycan'a bir ülkeden daha destek
Dünya

Azerbaycan'a bir ülkeden daha destek

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar sürerken Azerbaycan'a bir ülkeden daha destek geldi.Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cöm..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay