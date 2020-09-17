  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Gaziantep'te suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 09:35:01 -
Gaziantep'te suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bülbülzade Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Mahallenin farklı yerlerine pusu kuran ekipler, şüpheliyi bir evden elektronik eşya çalarken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Ezan mı okuyorsun sen' Halil Sezai yaşlı adamı tekme tokat dövdü
Gündem

'Ezan mı okuyorsun sen' Halil Sezai yaşlı adamı tekme tokat dövdü

Şarkıcı Halil Sezai, kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen 67 yaşındaki adamı tekme tokat dövdü.

270 savaş gemisi yetmiyor! Sayıyı arttırma kararı aldılar
Dünya

270 savaş gemisi yetmiyor! Sayıyı arttırma kararı aldılar

ABD ve Çin arasında donanma konusundaki rekabet nedeniyle Amerikan donanmasının savunma bütçesindeki payı yüzde 11'den yüzde 13'e yükseltile..
Karadeniz'de tehlikeli girişimi duyurdular! Rus savaş gemileri hareketlendi
Dünya

Karadeniz'de tehlikeli girişimi duyurdular! Rus savaş gemileri hareketlendi

Karadeniz bölgesinde Rus savaş gemisinin, ABD destroyerini izlediği bildirildi.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı