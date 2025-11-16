  • İSTANBUL
Yerel Gaziantep'te şok görüntüler: 3 çocuk pompalı tüfekle ateş açtı!
Yerel

Gaziantep'te şok görüntüler: 3 çocuk pompalı tüfekle ateş açtı!

Alper Kaya
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gaziantep’te yaşları 18'den küçük 3 şahıs, sokakta ellerindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra harekete geçen polis, 3 genci gözaltına aldı.

Gaziantep’te 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen 3 şahsın, ellerindeki pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş etme anları şok etti. Görüntülerde, şüpheli şahısların pompalı tüfekle çevredeki binalara aldırış etmeden ateş etmesi ise dikkat çekti. Şoke eden görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Pompalı tüfekle ateş etme anları görüntülere yansıyan 3 şahıs yakalandı

Yapılan çalışmaların ardından pompalı tüfekle ateş etme anları görüntülere yansıyan 3 şahıs yakalandı. Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği’nden ’gereği yapıldı’ başlığıyla yayımlanan açıklamada ise, "15.11.2025 günü sosyal medyada görülen pompalı tüfek teşhiri ve havaya ateş edilmesi görüntüleri ihbar olarak değerlendirilmiş, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Çocuk Şube ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, olayla bağlantılı 3 şahıs tespit edilerek, olayda kullanılan tüfek ile birlikte yakalanmıştır. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

