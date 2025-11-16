Bu illerde yaşayanlar dikkat: Doğu'da kar, batıda bahar!

Meteoroloji'nin son dakika güncel hava durumu raporuna göre, doğuda kış, batıda bahar havası var. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR 4 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.