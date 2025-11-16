  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Bu illerde yaşayanlar dikkat: Doğu'da kar, batıda bahar!
Gündem

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Doğu'da kar, batıda bahar!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Bu illerde yaşayanlar dikkat: Doğu'da kar, batıda bahar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu güncelledi. Buna göre, doğu bölgelerde kar ve sağanak yağış etkili olurken, batı ve iç kesimlerde ise sisin etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji'nin son dakika güncel hava durumu raporuna göre, doğuda kış, batıda bahar havası var. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR 4 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışa hazır olun
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışa hazır olun

Gündem

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışa hazır olun

Türkiye’ye erken kış sürprizi: Meteoroloji 8 il için kar alarmı verdi
Türkiye’ye erken kış sürprizi: Meteoroloji 8 il için kar alarmı verdi

Yerel

Türkiye’ye erken kış sürprizi: Meteoroloji 8 il için kar alarmı verdi

Meteoroloji'den kritik kar ve kuvvetli yağış uyarısı: Birçok ilde sarı alarm verildi
Meteoroloji'den kritik kar ve kuvvetli yağış uyarısı: Birçok ilde sarı alarm verildi

Gündem

Meteoroloji'den kritik kar ve kuvvetli yağış uyarısı: Birçok ilde sarı alarm verildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?
Aktüel

20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?

Türkiye, 20 askerin şehit olduğu askeri uçak kazasının ardından yasa bürünürken, kamuoyunda “Neden milli yas ilan edilmedi?” soruları yoğun ..
Güne yine şehit haberiyle başladık... Manisa'da feci kaza
Gündem

Güne yine şehit haberiyle başladık... Manisa'da feci kaza

Manisa'da polis aracı tıra çarptı. Feci kazada 1 polisimiz şehit düştü. 1 polis ise ağır yaralandı.
Remzi Çayır ülkücüler için faşist diyen Sözcü’nün televizyonunda "ülkücü hakimlerle görüşüyorum, memnun değiller"
Gündem

Remzi Çayır ülkücüler için faşist diyen Sözcü’nün televizyonunda “ülkücü hakimlerle görüşüyorum, memnun değiller”

2015 yılında bile Samanyolu habere çıkıp, "Fethullah Gülen’den bu ülke ne zarar görmüş” diyen Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, u..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23