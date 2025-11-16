  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Su hasreti sona erdi: Şanlıurfa için kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji'den uyarı geldi! Uzmanlar uyarıda bulundu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Su hasreti sona erdi: Şanlıurfa için kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji'den uyarı geldi! Uzmanlar uyarıda bulundu

Uzun süredir yağışa hasret kalan Şanlıurfa, bu hafta yağmura kavuştu. Uzun süredir devam eden Önemli bir su krizi yaşayan bölgede yılların su hasreti sona erdi. Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi. Uzmanlar bölge için önemli uyarılarda bulundu.

#1
Foto - Su hasreti sona erdi: Şanlıurfa için kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji'den uyarı geldi! Uzmanlar uyarıda bulundu

Uzun süredir yağışa hasret kalan Şanlıurfa, bu hafta yağmura kavuştu. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu paylaşarak hem kent hem de bölge için önemli uyarılarda bulundu.

#2
Foto - Su hasreti sona erdi: Şanlıurfa için kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji'den uyarı geldi! Uzmanlar uyarıda bulundu

Yılların hasreti sona eriyor! Tahminlere göre bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı olacak. Kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle bölgenin doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

#3
Foto - Su hasreti sona erdi: Şanlıurfa için kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji'den uyarı geldi! Uzmanlar uyarıda bulundu

Sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyrederken, rüzgârın kuzey ve doğu yönlerden; zamanla doğu bölgelerde güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

#4
Foto - Su hasreti sona erdi: Şanlıurfa için kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji'den uyarı geldi! Uzmanlar uyarıda bulundu

Açıklamaya göre Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinde yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise hava daha açık ve güneşli geçecek. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı belirtilirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu’nun kuzey ile doğusundaki yüksek rakımlı alanlarda karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Mardin için yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. 1700–1800 metre üzerindeki yüksek alanlarda yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın zaman zaman 40–60 km/s hızla, yer yer fırtına şeklinde eseceği belirtiliyor. Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yüksek bölgelerde buzlanma gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olmasını istiyor. İl il hava durumu Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı — 13 derece Mardin: Parçalı çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı — 12 derece Şanlıurfa: Parçalı çok bulutlu — 16 derece

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?
Aktüel

20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?

Türkiye, 20 askerin şehit olduğu askeri uçak kazasının ardından yasa bürünürken, kamuoyunda “Neden milli yas ilan edilmedi?” soruları yoğun ..
Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.
Gündem

Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.

Bando eşliğinde Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile ebedi yolculuğuna uğurlanan şehidimizin naaşı Özel Kuvvet Polislerinin müdahalesi ile so..
Bunların alayını vatana ihanetten yargılayın! Konya’da şehidimize büyük ayıp
Gündem

Bunların alayını vatana ihanetten yargılayın! Konya’da şehidimize büyük ayıp

Konya’da kahraman şehidimizin taziyesi varken kendini bilmez şahıslar düğün yaptı. Saygısızlık karşısında harekete geçen polis ekibi, olay y..
Uludağ yanardağ mı, patlarsa İstanbul yok olur mu?
Aktüel

Uludağ yanardağ mı, patlarsa İstanbul yok olur mu?

Son günlerde sosyal medyada dolaşan “Uludağ aslında sönmüş bir yanardağ” ve “patlarsa İstanbul yok olur” iddiaları hızla yayıldı. Kısa süred..
Ayvacık açıklarında sarsıntı! Bölge halkı depremle irkildi
Gündem

Ayvacık açıklarında sarsıntı! Bölge halkı depremle irkildi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!
Dünya

Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!

Irak’ta yağışların sert düşüşü, yeraltı sularının tükenmesi ve Dicle–Fırat hattına aşırı bağımlılık, su stoklarını yüzde 8’e kadar indirdi. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23