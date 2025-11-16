Su hasreti sona erdi: Şanlıurfa için kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji'den uyarı geldi! Uzmanlar uyarıda bulundu

Açıklamaya göre Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinde yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise hava daha açık ve güneşli geçecek. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı belirtilirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu’nun kuzey ile doğusundaki yüksek rakımlı alanlarda karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Mardin için yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. 1700–1800 metre üzerindeki yüksek alanlarda yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın zaman zaman 40–60 km/s hızla, yer yer fırtına şeklinde eseceği belirtiliyor. Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yüksek bölgelerde buzlanma gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olmasını istiyor. İl il hava durumu Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı — 13 derece Mardin: Parçalı çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı — 12 derece Şanlıurfa: Parçalı çok bulutlu — 16 derece