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Gaziantep'te sıra marka tescillerinde

Uluslararası Gastronomi Festivali’ne ev sahipliği yapacak olan GaziantepBüyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yöresel lezzetlerin tanıtımı kadar koruma altına alınmasına da önem verdiklerinin altını çizerek, “Bu kapsamda baklava ve beyran da dahil 23 ürünümüze coğrafi işaret aldık” dedi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:26
Gaziantep'te sıra marka tescillerinde

 Buğra Kardan 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği GastroAntep Uluslararası Gastronomi Festivali’nin ikincisi 12- 15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalle Gaziantep’in dünyanın en önemli gastronomi destinasyonlarından biri olarak konumlandırılması hedefleniyor.

"Tanıtıma önem veriyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GastroAntep’in tanıtımına odaklandıklarını belirterek, “30 ilimizin billboardlarına girdik. Ülkenin pek çok yerine eriştik. Yolumuzda kararlı adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

Hedef 2 milyon turist

Gastronomi turizminin Gaziantep için önemine işaret eden Şahin, “2018 hedefimiz 1 milyon gurme turistini şehrimize çekmekti. 2019’da bu rakamı ikiye katlamayı amaçlıyoruz. Yani sene sonuna kadar 2 milyon gurme turistinin şehrimize geleceğini; restoranlarımızda yiyip içeceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şahin, gastronomi turizminden elde ettikleri 1 milyar 250 milyon dolarlık geliri yukarı taşımak için gerekli adımları attıklarını da dile getirdi.

Restoranlarımızla öne çıkabiliriz

Ünlü şehirlerin markalaşmış restoranlarıyla ön planda olduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti: “Biz de Saint Sebastian, Barcelona, Madrid ve Lyon gibi yeme-içme yerlerimizle dikkat çekebiliriz. Gaziantep’imizde hizmet veren lokantalara ve restoranlara da çok sayıda yabancı müşterinin gelmesini mümkün kılabiliriz. Bunun için tanıtıma odaklanmalıyız. Tabii sunum da önemli. Unutmayalım ki Meksika bir biberle, Venezuela bir kakaoyla mutfak oluşturuyor. Biz zengin mutfağımızla bu ülkeleri geride bırakabiliriz.

Odalar ve birlikler çalışıyor

Yöresel ürünlerin tanıtımı kadar korunmasına da büyük önem verdiklerini aktaran Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

23 ürünümüze coğrafi işaret tescili aldık. Bunlar arasında Antep Fıstığı, Antep Baklavası, Antep Beyranı da bulunuyor. 50 ürüne de tescil almamız gerekiyor. Onay etapları tamamlandı. Sırada da haylan kabağı, acur ve meyan şerbeti var.


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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:26
  1. GastroAntep Uluslararası Gastronomi Festivali
  2. GastroAntep
  3. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
  4. Gaziantep
  5. Fatma Şahin
  6. Saint Sebastian
  7. Barcelona
  8. Madrid
  9. Lyon
  10. Antep Fıstığı
  11. Antep Baklavası
  12. Antep Beyranı

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