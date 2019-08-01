Gaziantep'te sıra marka tescillerinde

Buğra Kardan

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği GastroAntep Uluslararası Gastronomi Festivali’nin ikincisi 12- 15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalle Gaziantep’in dünyanın en önemli gastronomi destinasyonlarından biri olarak konumlandırılması hedefleniyor.

"Tanıtıma önem veriyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GastroAntep’in tanıtımına odaklandıklarını belirterek, “30 ilimizin billboardlarına girdik. Ülkenin pek çok yerine eriştik. Yolumuzda kararlı adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

Hedef 2 milyon turist

Gastronomi turizminin Gaziantep için önemine işaret eden Şahin, “2018 hedefimiz 1 milyon gurme turistini şehrimize çekmekti. 2019’da bu rakamı ikiye katlamayı amaçlıyoruz. Yani sene sonuna kadar 2 milyon gurme turistinin şehrimize geleceğini; restoranlarımızda yiyip içeceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şahin, gastronomi turizminden elde ettikleri 1 milyar 250 milyon dolarlık geliri yukarı taşımak için gerekli adımları attıklarını da dile getirdi.

Restoranlarımızla öne çıkabiliriz

Ünlü şehirlerin markalaşmış restoranlarıyla ön planda olduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti: “Biz de Saint Sebastian, Barcelona, Madrid ve Lyon gibi yeme-içme yerlerimizle dikkat çekebiliriz. Gaziantep’imizde hizmet veren lokantalara ve restoranlara da çok sayıda yabancı müşterinin gelmesini mümkün kılabiliriz. Bunun için tanıtıma odaklanmalıyız. Tabii sunum da önemli. Unutmayalım ki Meksika bir biberle, Venezuela bir kakaoyla mutfak oluşturuyor. Biz zengin mutfağımızla bu ülkeleri geride bırakabiliriz.”

Odalar ve birlikler çalışıyor

Yöresel ürünlerin tanıtımı kadar korunmasına da büyük önem verdiklerini aktaran Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“23 ürünümüze coğrafi işaret tescili aldık. Bunlar arasında Antep Fıstığı, Antep Baklavası, Antep Beyranı da bulunuyor. 50 ürüne de tescil almamız gerekiyor. Onay etapları tamamlandı. Sırada da haylan kabağı, acur ve meyan şerbeti var.”