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Gaziantep’te sessiz bayram

Bayram kültürünün en yoğun yaşandığı kentlerden biri olan Gaziantep, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihinin en sessiz Ramazan Bayramı’nı yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:09:19 -
Gaziantep’te sessiz bayram

Bayram kültürünün en yoğun yaşandığı kentlerden biri olan Gaziantep, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihinin en sessiz Ramazan Bayramı’nı yaşıyor.


Türkiye, Ramazan Bayramı’na korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasıyla girdi. Ülkenin pek çok noktasında olduğu gibi bayram kültürünün en yoğun yaşandığı kentlerden biri olan Gaziantep’te de tarihin en sessiz bayramı yaşanıyor. Kentte, geçtiğimiz yıllarda bayramın ilk günü yoğunluğun yaşandığı, ziyaretlerin yapıldığı mezarlıklar, kale çevresi, Karagöz Caddesi, Gazimuhtarpaşa Bulvarı, Gaziler Caddesi, İstasyon Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı gibi pek çok nokta boş kaldı.

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