  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te sahte milli piyango bileti ele geçirildi
Aktüel

Gaziantep'te sahte milli piyango bileti ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 22:11:46 -
Gaziantep'te sahte milli piyango bileti ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te polis ekipleri, kentteki bir reklam firmasında 31 sahte milli piyango biletine el koydu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı dolayısıyla piyasaya sahtesinin sürülebileceği değerlendirilen milli piyango biletlerinin seyyar ve sabit satış yerlerindeki denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda polis ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir reklam firmasında yaptığı aramada, 7'si yırtılmış vaziyette 31 sahte çeyrek milli piyango biletine el koydu.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Merkez Bankası duyurdu: Tamamen silindi!
Dünya

Azerbaycan Merkez Bankası duyurdu: Tamamen silindi!

Dağlık Karabağ savaşında 2 bin 800'den fazla şehit veren Azerbaycan'da şehit askerler ve yakınlarına müjdeli haber geldi.

S-400’e benziyor! Türkiye’yi heyecanlandıran tarih: Anında imha edecek
Gündem

S-400’e benziyor! Türkiye’yi heyecanlandıran tarih: Anında imha edecek

Türkiye’nin yerli/milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER ile ilgili dikkat çeken bir analize imza atıldı.
FETÖ'den sinsi plan! 'Çıplak arama' yalanı elinde patladı
Gündem

FETÖ'den sinsi plan! 'Çıplak arama' yalanı elinde patladı

FETÖ, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergeroğlu'nun "Polis karakollarında kadın şüphelilere çıplak arama yapıldığı" iddiasını sosyal medyada ..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay