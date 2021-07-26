  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gannuşi'nin parlamentoya girmesine izin verilmedi
Bakan Koca Amasya'yı kutladı
Hollanda'da 1 ton 760 kilogram kokain ele geçirildi
Osmaniye'de peş peşe depremler
Gündem Gaziantep'te rehine krizi
Gündem

Gaziantep'te rehine krizi

Adıyaman'da, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu Yasir S. (37), annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin aldı. Kapıyı kırıp eve giren polis Yasir S.'yi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 05:17:00 -
Gaziantep'te rehine krizi

Olay, gece saatlerinde Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Suriye uyruklu Yasir S., evinde eline aldığı bıçakla eşi, annesi ve 5 çocuğunu rehin aldı. Evden gelen sesleri duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbarla eve gelen polis ekipleri, Yasir S.'yi ikna etmek için bir süre çaba harcadı. Çevredekilere bağıran Yasir S., ekiplerin kapıyı kırarak içeriye girmesiyle etkisiz hale getirildi. Evdekilerin zarar görmediği olayda polis ekiplerince evden çıkarılan Yasir S., gözaltına alındı. Evde rehin tutulan 2 kadın ve 5 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay