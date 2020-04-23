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Aktüel

Gaziantep'te protokol ile vatandaşlar İstiklal Marşı klibinde buluştu

2020-04-23 22:35:52 -
Gaziantep'te protokol ile vatandaşlar İstiklal Marşı klibinde buluştu

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra kent protokolü ve bazı vatandaşların İstiklal Marşı'nın birer mısrasını okumasıyla hazırlanan klip sosyal medyada ilgi gördü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için klip hazırlandı.

Klipte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile kentte görev yapan doktor, asker polis ve farklı meslek gruplarından vatandaşlar yer aldı.

Sosyal medyada ilgi gören klipte yer alanlar, İstiklal Marşı'nın birer mısrasını okuyarak 23 Nisan kutlaması gerçekleştirdi.

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