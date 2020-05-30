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Aktüel

Gaziantep'te polisin üst aramasına izin vermeyen kişinin gözaltına alınması

Yeniakit Publisher
2020-05-30 10:51:45 -
Gaziantep'te polisin üst aramasına izin vermeyen kişinin gözaltına alınması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği, gözaltına alınan bir kişinin sosyal medyada çıkan görüntülerine ilişkin, herhangi bir darp izinin olmadığını bildirdi.

Sosyal medyada çıkan gözaltı görüntülerine ilişkin yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Gaziantep - Şanlıurfa otobanının doğu girişinde yaptıkları rutin kontrol esnasında bir otobüsü durdurduğu belirtildi.

Ekiplerin durumundan şüphelendikleri 3 kişinin üst aramasını yapmak istedikleri belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şahıslardan birinin arama yaptırmak istememesi nedeniyle kademeli zor kullanılarak muhafaza altına alınıp, olay cumhuriyet savcısına intikal ettirilmiştir. Şahsın yapılan sorgusunda 11 suçtan sabıka kaydının bulunduğu görülmüştür. Konu hakkında gerekli tutanağın tanziminin akabinde şahsa doktor raporu (darp cebir izi yoktur) alınmış ve şahıs şehirlerarası otobüs terminaline bırakılmıştır."

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