Gaziantep'te petrol bombası!

Gaziantep’in Araban ve Yavuzeli ilçesi sınırları içerisinde yaklaşık 114 bin metrekarelik alanda açılacak olan arama kuyusu ile petrol aranacak.

Türkiye Petrolleri A.O (TPAO) Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından Gaziantep İli, Araban ve Yavuzeli ilçeleri sınırları içinde 61,4 bin hektarlık AR/TPO/K/N39-a numaralı ruhsat sahasında dört ayrı lokasyonda sondaj yöntemi ile petrol arama faaliyeti planlanıyor.

Proje kapsamında Rotary (Döner) Sondaj yöntemi uygulanacak olup sondaj faaliyeti 2.500 metre olarak planlanıyor.

Sondaj çalışmalarının maliyetinin yaklaşık 95 milyon lira olması öngörülüyor. Açılacak olan arama kuyusu ile sahadaki petrol rezervi hakkında net verilerin elde edilmesi planlanıyor.

Arama çalışmaları sonucunda petrol veya doğalgaz bulunması durumunda kuyu üretime geçirilecek.

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Arama işlemlerinde petrol tespit edilmesi durumunda petrolün çıkarılması işlemlerinde sondaj lokasyonlarında toplam 450 m3 ham petrol depolanabilecek.

Sirkülasyonu sağlamak amacıyla 10 adet 45 m3’lük depolama tankı lokasyon içerisinde sızdırmasız zemin üzerine konulacak.

Enerji Günlüğü