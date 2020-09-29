Gaziantep'te pes dedirten görüntü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye genelinde etkisini sürdürüyor. Vaka sayısı son günlerde nispeten düşerken, vefat sayısı 60’ın üstünde seyrediyor. Salgına karşı bazı kısıtlamalar tekrar hayata geçirilirken, toplu taşıma araçlarında da fazla yolcu alınmamasına dair önlemler alındı. Toplu taşıma araçlarında, ayakta yolcu alınmayacağı açıklanmasına rağmen, bazı toplu taşıma araçlarında virüse adeta davetiye çıkarılıyor.

Son olarak Gaziantep’te polis ekiplerinin durdurduğu 14 kişilik minibüste, tam 22 yolcu taşındığı görüldü.

İl genelinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, 22 yolcunun taşındığı minibüste, bagaj bölümünde dahi insanların olduğunu belirledi. Minibüs sürücüsüne; fazla yolcu almak ve sosyal mesafe kuralını ihlal nedeniyle, yolculara ise sadece sosyal mesafe kuralına riayet etmemeleri sebebiyle para cezası kesildi.

Bununla birlikte, Gaziantep genelinde, bir gün içerisinde toplam 4 bin 858 araç polis ekipleri tarafından denetlendi. 6 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 1 sürücü uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmaktan, 20 kişi kırmızı ışık ihlalinden, 356 sürücü ise hız ihlalinden ceza yedi. Ayrıca 210 araca hatalı park, 94 motosiklet sürücüsüne çeşitli nedenlerle ceza verilirken, 41 kişiye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 3 sürücüye açık egzoz kullanmaktan, 7 sürücüye yüksek sesli müzikten, 12 kişiye yaya geçidini hatalı kullanmaktan, çeşitli nedenlerle 2 servis sürücüsüne ve 171 kişiye de trafik kurallarını ihlal nedeniyle ceza verildi.