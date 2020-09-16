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Aktüel Gaziantep'te otomobilden ve evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Gaziantep'te otomobilden ve evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 09:27:36 -
Gaziantep'te otomobilden ve evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilden ve evden hırsızlık yaptığı güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı zamanlarda meydana gelen otomobilden ve evden hırsızlık olaylarının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelen ekipler, 4 şüphelinin kimliğini belirledi.

Adreslerinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası kaydında, 1 zanlının park halindeki otomobilden cep telefonu ile değerli eşya çaldığı, bir başka kayıtta ise 2 şüphelinin bir eve girdiği ve çaldıkları malzemelerle kaçtığı görülüyor.


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