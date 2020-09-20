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Aktüel Gaziantep'te otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Gaziantep'te otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:46:58 -
Gaziantep'te otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, otomobilden hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alleben Mahallesi'nde otomobilden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, güvenlik kamarası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği 2 zanlıyı yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde iki zanlının otomobilden hırsızlık yaptıktan sonra kaçmaları yer alıyor.

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