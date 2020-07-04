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Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-04 17:18:10 -
Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

H.A'nın (35) kullandığı 27 BY 794 plakalı motosiklet, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun İçerisu Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen M.A. (23) yönetimindeki 27 ACJ 183 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Yaralanan sürücülerle otomobildeki İ.A. (30) ve Ş.B. (24) Gaziantep ve Nurdağı'ndaki hastanelere kaldırıldı.

Çarpışma sırasında otomobilin camından içeri giren motosiklet sürücüsü H.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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