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Aktüel

Gaziantep'te otobüs şoförünü gasbetmeye çalıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:56:58 -
Gaziantep'te otobüs şoförünü gasbetmeye çalıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te özel bir halk otobüsünün şoförünü gasbetmeye çalıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin özel halk otobüs içerisinde şoförle tartıştıklarını gördü.

Olaya müdahale eden ekipler, otobüs şoförünün gasbedilmek istendiğini belirtmesi üzerine, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında bir tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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