Gaziantep’te orman yangını
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan kül oldu.29 Ağustos 2019 Perşembe 21:28
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan kül oldu.
İslahiye ilçesi Yelliburun Mahallesi Göçyolu mevki ve Tahta Köprü Barajı’na yakın sınıra 6 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda, insan faktörlü olduğu tespit edilen yangın çıktı. 1 hektarlık çamlık alanın kül olduğu yangına, Kilis Orman İşletme Şefliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri, 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ve 2 su tankıyla müdahale etti.
Yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
Jandarma, çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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