  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te ölen kadının yakınlarından "cinayet" iddiası
Aktüel

Gaziantep'te ölen kadının yakınlarından "cinayet" iddiası

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:54:54 -
Gaziantep'te ölen kadının yakınlarından "cinayet" iddiası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 3 Eylül'de evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Sezay Koçak Ö'nün yakınları, olayın cinayet olduğu iddiasıyla eylem yaptı.

Antepli Kadınlar Platformu öncülüğünde Gaziantep Adliyesi önünde bir araya gelen kadınlar, "Sezay için adalet, kadınlar asla susmayacak" şeklinde slogan attı.

Koçak'ın kardeşi Aynur Koçak, grup adına yaptığı açıklamada, ablasının boşanma aşamasındaki eşi A.Ö. tarafından öldürüldüğünü ve bu nedenle tutuklanması gerektiğini öne sürdü.

Ablasının balkondan düşerek hayatını kaybettiğini ve "olaya intihar süsü verildiğini" iddia eden Koçak, "Bugünden başlayarak taleplerimizin gerçekleşmesi, Sezay için adaletin sağlanması için davanın takipçisi olacağız." dedi.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Dilipak’tan çok konuşulacak paylaşım! Büyük oyun belgelendi, Bakanın imzası deşifre oldu
Gündem

Abdurrahman Dilipak’tan çok konuşulacak paylaşım! Büyük oyun belgelendi, Bakanın imzası deşifre oldu

Yeniakit yazarı Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından gündemi sarsacak paylaşıma imza attı. Koronavirüste PCR testlerinin DNA'ların t..
Koç ailesinin cenazesinde ilginç isimler saf tuttu
Gündem

Koç ailesinin cenazesinde ilginç isimler saf tuttu

Uzun yıllardır ALS hastası olarak hayatını sürdüren Koç Holding Eski Başkan Vekili Suna Kıraç’ın Marmara İlahiyat Camii’nde kılınan cenaze n..
Halk TV’de ezan sesi yükseldi
Gündem

Halk TV’de ezan sesi yükseldi

CHP’ye destek veren Halk TV’ye konuk olan Temel Karamollaoğlu’nun konuştuğu sırada arka fondan gelen ezan sesi şaşırttı. İslam’a karşı tutum..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı