Gaziantep’te Mümin Sarıkaya rüzgarı Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün işbirliğinde düzenlenen “2’nci Hayat Boyu Öğrenme Günleri” etkinlikleri kapsamında Mümin Sarıkaya Konseri gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün işbirliğinde düzenlenen “2’nci Hayat Boyu Öğrenme Günleri” etkinlikleri kapsamında Mümin Sarıkaya Konseri gerçekleştirildi. Sevenleriyle buluşan şarkıcı, seslendirdiği türkülerle konser alanına gelenlere doyumsuz bir gece yaşattı.

Festival Park, Mümin Sarıkaya konseriyle adeta coştu. Beğenilen türküleri, alanı dolduran müzik severler için seslendiren Sarıkaya, "Ben Yoruldum Hayat","Öldüğümü bilmesinler" gibi duygu yüklü parçalarla kalabalığı duygulandırdı. Cep telefonlarının ışıklarıyla konser alanını ışık saçan izleyenler, Sarıkaya’nın seslendirdiği türkülere eşlik etti. Anadolu’nun farklı yörelerine ait ezgilere ses veren şarkıcı, kendi bestelerinin yanı sıra dillerden düşmeyen türküleri söyledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser, yaklaşık 2 saat sürdü, sahne performansıyla alkışlanan şarkıcı Sarıkaya, yorumladığı Gaziantep yöresine ait “Ben Sana Yandım Gelin” adlı türküyle Gazianteplilerin gönlünü kazandı. Konserde birbirinden güzel türkülerle hoşça vakit geçiren kadın izleyiciler, çaldığı zılgıtlarla şarkıcıya olan hayranlıklarını gösterdi.

Kültürüyle, tarihiyle, eşsiz sofrasıyla fark oluşturan Gaziantep’te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mümin Sarıkaya, kendisini Gazianteplilerle buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti.

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