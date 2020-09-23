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Aktüel Gaziantep'te minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Aktüel

Gaziantep'te minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 15:56:46 -
Gaziantep'te minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in İslahiye ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Veli P. idaresindeki 80 EP 272 plakalı minibüs, İslahiye-Nurdağı kara yolu Fevzipaşa Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Hatice P. ve Emre Can P. hafif yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen yaralılar, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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